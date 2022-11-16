Общаясь с представителями СМИ, советник Андрея Ермака возложил полную ответственность на Российскую Федерацию за падение обломков ракет на польскую территорию, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам Подоляка, необходимо соблюдать логику в объяснении любых эксцессов с ракетами, согласно которой РФ развязала войну в Украине и превратила восток европейского континента в непредсказуемое поле боя.

По этой причине трагедия рано или поздно происходит на территории других стран. Советник главы ОПУ напомнил, что ракеты и их обломки, которыми путинские войска бьют по Украине, уже неоднократно падали в приграничных зонах.

«Все это только Россия», — заверил представитель Офиса Зеленского.

Напомним, что во вторник, 15 ноября россияне осуществили массированную ракетную атаку на украинские объекты критической инфраструктуры. В Воздушных силах ВСУ рассказали, каким количеством ракет оккупанты ударили по нашим городам.