Об интересных результатах подробного опроса, проведенного британской международной интернет-компанией по исследованию рынка и анализу данных «YouGov», сообщает «НБН», ссылаясь на статью «Европейской правды».

В соответствии с проведенным опросом, только каждый 10-й гражданин ФРГ выразил готовность защищать свою страну, взяв оружие в руки. При этом, только 5 процентов немцев пошли бы на военную службу в добровольном порядке, а еще 6 процентов взрослого населения будут выжидать, пока их призовут в ситуации критической необходимости.

Еще треть опрошенных, или 33 процента, попытаются не прерывать привычную жизнь до последнего, а практически каждый четвертый(24 процента)при объявлении военного положения – уедет из страны без долгих раздумий.

Впрочем, без всяких сомнений немцы уверены в одном — максимальной угрозой на ближайшие годы, 82 процента участников репрезентативного опроса считают Россию. При этом, до начала российского вторжения в Украину 24-го февраля 2022-го года, восприятие было сформировано абсолютно иначе — в 2021-м году только 32 процента населения Германии, в возрасте от 16-ти лет, воспринимали РФ как агрессивного соседа.

Ранее мы писали, что текущие отношения Украины с Германией перешли в сложную фазу.