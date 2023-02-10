О том, что Владимир Зеленский полагает теперешние отношения с Германией весьма нестабильными, так как ему «постоянно приходится убеждать» канцлера Олафа Шольца помогать Украине ради всей Европы, пишет «НБН» со ссылкой на публикацию «Голоса Америки».

По словам Зеленского, он вынужден перманентно оказывать давление, с целью получения помощи для Украины, и при этом постоянно убеждать Шольца, что данная помощь не только для нашей страны, но и отразится на европейцах. Тем не менее отношения Украины с Германией «идут волнами: то поднимаются, то опускаются».

Впрочем, Президент Украины не забывает выражать признательность Германии за отправку систем ПВО IRIS-T, которые продолжают спасать жизни людей. То есть исключительно продолжительная дискуссия относительно отправки танков заставила отношения между странами свернуть в «сложную фазу».

Отметим – в Кильском институте мировой экономики, еще до решения Берлина отправить Украине танки «Леопард-2», которое приняли в конце этого января, признали Германию вторым крупнейшим донором военной техники для Украины, сразу после США.

Ранее мы писали, о том, при каких условиях Финляндия сможет передать Украине часть своих танков.