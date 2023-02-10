В своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины написал, что еще год назад никто бы не поверил, что наши вооруженные силы получат переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, информирует «НБН».

Как напомнил Резников, именно Литва стала первой страной, которая отправила такие ПЗРК для украинской армии. Глава оборонного ведомства поинтересовался, может ли сейчас кто-нибудь сказать, что нам невозможно получить военные суда.

«Только год назад никто не поверил бы, что украинская армия будет иметь на вооружении «Стингеры». Литва стала первой страной, которая направила нам эти ПЗРК. Поэтому, может ли кто-то сейчас сказать, что было бы невозможно получить военные корабли?» — спросил министр.

Отметим, что украинское руководство также хочет получить от западных партнеров истребители. Глава Франции Эммануэль Макрон рассказал, что думает о передаче боевых самолетов Киеву.