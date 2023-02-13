О том, какие интересные детали, связанные со здоровьем Путина, решили убрать из открытого доступа, пишет «НБН», ссылаясь на материал расследовательского проекта «Настоящее время».

Так, в удаленных данных «ЦКБ» были сведения о врачах, сопровождавших Путина. Также, присутствовала и информация о контрактах «ЦКБ». Однако на данный момент, всю документацию, доступную до сентября 2022-го года, невозможно отыскать через строку поиска, а после перехода на страницу контракта по прямой ссылке, всплывает уведомление: «В реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 статьи 103 Закона №44-ФЗ».

Ранее оппозиционные росСМИ публиковали информацию касательно расследования о врачах ЦКБ, регулярно сопровождающих Путина во время поездок по РФ. Анализируя эти данные, можно понять чаще всего Путина сопровождал хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы и лор.

Напомним, что в Сеть попал запретный архив Роскомнадзора с перечнем оскорблений президента РФ.