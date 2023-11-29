Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на слова трех сотрудников АП РФ, заявил, что уже две недели во время работы, на перекурах, на перерывах работники Кремля обсуждают слухи о болезни президента и его смерти после Нового года.

В частности, чиновники говорят о том, что диктатора отравили и он доживает последние недели или месяцы на лекарствах, информирует «НБН».

Слухи о состоянии здоровья Путина особо усилились после того, как 28 ноября он не присутствовал на заседании Всемирного русского народного собора, присоединившись к мероприятию онлайн.

Telegram-канал также цитирует близкие к главе РФ источники, которые считают виновными в распространении слухов о болезни главы государства украинских агентов в АП РФ или внутренних врагов.

Ранее российский оппозиционер Марк Фейгин объяснил, почему руководству страны-агрессора выгодны слухи о болезни Путина.