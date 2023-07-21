Российский лидер в очередной раз подогрел слухи о своей болезни во время встречи в Кремле. В рамках мероприятия «Россия – страна возможностей» глава государства террориста пообщался с политиком Иваном Штокманом, который рассказал, как он развивал карьеру от работы в пекарне до построения IT-бизнеса, информирует «НБН».

Россиянин сообщил, что после победы на конкурсе менеджеров он стал заместителем городского главы Нижнего Новгорода. На него возложили обязанности в сфере туризма, информационных технологий и развития бизнеса.

Путин сделал вид, что его «впечатлил» рассказ. Глава Кремля отметил, что Штокман в этом поиске «пришел к главному» — посвящению России и борьбе за будущее ее детей.

После диктатор поинтересовался сколько детей у политика, тот сообщил, что его сыну 9 лет, а дочери 23 года. Однако Путин тут же отметил, что младшему ребенку Штокмана 3 годика. Соответствующие кадры встречи показала в своем Twitter российская блогерша и журналистка Ульяна Яппарова.

Помимо этого диктатор смотрел в потолок, медленно бормотал и делал длинные паузы между словами, что натолкнуло пользователей Сети на мысль о том, что у российского лидера прогрессирует деменция.

Ранее стала известна вероятная причина проблем со здоровьем у ставленника Москвы в Чечне Рамзана Кадырова.