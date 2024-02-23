В эфире LBC Дирлав высказался о болезни российского лидера, отметив, что у него нет четкого ответа на вопрос о состоянии здоровья Путина. Бывший глава МІ6 отметил, что у него есть знакомые и друзья в Восточной Европе, которые убеждены, что с кремлевским диктатором что-то не в порядке с медицинской точки зрения, информирует «НБН».

В то же время экс-начальник секретной разведывательной службы Великобритании предположил, что президент Российской Федерации может страдать от болезни Паркинсона.

Дирлав уточнил, что этот недуг имеет разные проявления и разную степень тяжести. По его словам, убийство оппозиционного политика Алексея Навального может указывать на наличие паранойи у главы Кремля, что является одним из симптомов болезни Паркинсона.

Ранее российские СМИ сообщали, что в Кремле распространялись слухи об отравлении диктатора, который доживает на лекарствах.