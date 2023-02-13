Новостной портал «НБН» расскажет, о чем еще информирует это важное предупреждение, которое было опубликовано в это воскресенье, 12-го февраля, на официальной странице посольства США в России.

В частности, в предостережении отмечают — власти РФ могут не признать у американцев двойное гражданство, вследствие чего и ограничить им доступ к консульской помощи США, а потом мобилизовать их в войска, при этом окончательно запретив выезд из России.

Посольство США рекомендует своим гражданам, находящимся в РФ, не участвовать в любых — как политических, так и социальных протестах, а также не вести фотосъемку сотрудников спецслужб, контролирующих указанные акции.

«Если вы хотите уехать из РФ, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно, так как у посольства США есть существенные ограничения в своих способностях помочь гражданам США покинуть Россию, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ничтожными»,- призывают поторопиться в посольстве.

Ранее наш портал писал, о том, сможет ли Российская Федерация осуществить широкомасштабное наступление.