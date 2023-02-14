Заместитель постпреда президента Украины в АРК рассказал, что на временно захваченном Россией полуострове при взаимодействии с олигархом Евгением Пригожиным создают местные ЧВК и охранные фирмы, с которыми заключают контракты якобы для обеспечения порядка на новооккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Чистикова, на самом деле эти частные военные компании и охранные фирмы будут использованы для участия в боевых действиях и обеспечения безопасности и вывоза имущества коллаборантов.

«Колаборанты понимают, что освобождение Крыма приближается. Они уже думают о том, как обеспечить свою безопасность и вывоз имущества под охраной. Поэтому взаимодействие с Пригожиным не удивительно», — объяснил чиновник.

Напомним, украинская разведка сообщила о создании ЧВК российской компанией «Газпром».