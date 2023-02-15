В интервью изданию «Новое время» Ходжес ответил на волнующий многих вопрос – использует ли Москва ядерное вооружение. Он убежден, что российское руководство не пойдет на такой шаг, информирует «НБН».

По словам отставного генерала, Вашингтон слишком переоценил риски эскалации со стороны страны-агрессора с использованием ядерного оружия. Поэтому Белый дом и Министерство обороны США постепенно принимали решения о поставках вооружения Украине.

Сейчас американские власти все более убеждаются в том, что россияне не пойдут на ядерный удар и Вашингтон уже не против того, чтобы ВСУ атаковали объекты РФ на территории Крымского полуострова.

Кроме того, глава США Джо Байден четко дал понять кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что для России последствия использования ядерного вооружения будут катастрофическими. Такой же сигнал диктатор получил из Китая, и, по мнению бывшего военного, глава Кремля поверил им.

«Никаких преимуществ на поле боя ядерное оружие тоже не даст. Поэтому я не верю в возможность его применения. Я думаю, что Путин — это зло. Но он не сумасшедший. И он не самоубийца. Вспомните, как во время пандемии он сидел за столом в десяти метрах от ближайших советников. Это не похоже на человека, который жить не хочет», — добавил Ходжес.

Ранее эксперты Института изучения войны оценили готовность Путина к затяжной войне с Украиной и ядерной атаке.