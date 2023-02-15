Представитель ГУР МОУ напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал оккупантам выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, осуществив полный захват Донбасса до конца марта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Юсова, захватчики не могут выполнить поставленные главой РФ задачи, но это не означает, что не будет дальнейших попыток в этом направлении.

У путинской армии есть резерв, есть накопленная живая сила и, вместе с тем, проблемы с техникой и боевыми комплектами. Несмотря на это российское руководство не отказывается от своих военных планов по Украине, поэтому оккупанты спешат и атакуют Бахмут и Угледар, осознавая, что наступление ВСУ неизбежно.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ допустил, что российские войска могут начать повторное наступление на Харьков и Купянск.