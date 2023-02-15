В эфире «Громадське радіо» спикер Воздушных сил сообщил, что россияне используют воздушные аэростаты, чтобы истощать украинскую систему ПВО. Он отметил, что такая тактика оккупантов – примитивный способ ведения войны, информирует «НБН».

По словам Игната, воздушные аэростаты – это небольшие шары, которые несут металлические конструкции. Захватчики запускают их, чтобы украинские военные «напрягали мозги» и видели в небе эти воздушные цели. Радиотехнические войска видят их по всей территории страны и за ее пределами, могут по характеристикам идентифицировать их.

«Это делается, чтобы привлечь внимание к этому. Возможно использовать как ложную цель, чтобы по ней работали средства ПВО, чтобы ее истощать. Эти шары летели с севера вчера», — сообщил спикер Воздушных сил.

Напомним, что в Сети распространяется фейк о воздушных тревогах в Украине.