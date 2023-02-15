В интервью OBOZREVATEL военный эксперт отметил, что говорить о повторном наступлении армии Путина на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях можно тогда, когда россияне будут там накапливать ресурсы, информирует «НБН».

«Про Киев, Харьков, Сумы, Чернигов забудьте», — заявил Жданов.

По его словам, сегодня на этих направлениях нет войск РФ, наступать им нечем. Оккупанты отправили по несколько батальонов на прикрытие государственной границы в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

Эксперт считает, что максимум, на что способны захватчики – провести разведку боем, то есть устроить вооруженную провокацию на границе. Жданов добавил, что на белорусской границе стоит до шести БТГ, а подразделения РФ там отсутствуют.

«Поэтому я бы этот вопрос с повестки дня снял», — добавил эксперт, уточнив, что на сегодня прямой угрозы не существует.

Напомним, британская разведка объяснила, почему россияне не могут начать мощное наступление на всех направлениях, несмотря на приказ.