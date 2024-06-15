О том, что за упоминание в школьной творческой работе кремлевского тирана Владимира Путина, итоговая оценка обязательно завышается, а также чем это объясняется, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, впервые о подобных критериях отбора художественных произведений, выпускники писали в социальных сетях, поделившись подсказками о том, как можно легко подзаработать на высший балл. Однако, украинские дети с совершенной искренностью насмехаются над такими методами мотивации со стороны «педагогов», стремящихся максимально угодить кремлевскому режиму.

Предполагается, что такой подход к оцениванию вызван колоссальным кадровым дефицитом среди учителей: украинские педагоги, преимущественно, отказались идти на сотрудничество с оккупационными властями. В частности, именно по этой причине, гауляйтеры запустили программу финподдержки российских «наставников», при условии, что те согласятся приехать в Украину, и тогда горе-учителям гарантированы высокие премии и льготы.

Ранее мы писали о том, что «власти» РФ планируют в оккупации обучать украинских детей на курсах «нкведешников».