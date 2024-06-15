О том, что собственники лондонского «Арсенала», вероятно, запросили трансферную информацию, касающуюся украинского форварда «Жироны» Артема Довбика, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте спортивного журналиста Руди Галетти.

Как стало известно, 26-летний украинец стал одним из ключевых кандидатов, необходимых для усиления атакующего потенциала лондонцев. Однако, помимо «Арсенала», интерес к нашему футболисту также проявляет итальянский клуб «Наполи», ранее уже контактировавший с окружением Довбика. Впрочем, и это еще не все, принять участие в гонке за обладание лучшим бомбардиром сезона «Ла-Лиги 2023/24» решило принять и «Атлетико-Мадрид».

Таким образом, судьба украинского легионера еще окончательно не решена.

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