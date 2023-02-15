Во время разговора с журналистами в среду, 15 февраля, Резников прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Министр обороны Украины сообщил представителям СМИ, что в ближайшие месяцы будет оставаться на должности.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

У главы Минобороны поинтересовались, планирует ли он руководить ведомством в ближайшие месяцы. На это чиновник ответил, что остаться на должности его попросил Владимир Зеленский.

«Это было решение моего президента», — заявил Резников.

7 февраля журналисты «BBC News Україна» сообщали, что на фоне слухов об увольнении министр обороны «добился встречи» с главой государства, которая, очевидно, прошла успешно.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил эффективность Резникова на должности министра обороны.