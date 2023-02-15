Руководитель ОВА сообщил, что серьезное обострение боевых действий началось на Кременском направлении и в районе Белогоровки. Подразделения армии Путина атакуют позиции защитников с разных направлений, нападая «волнами».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

«Мы видим, что идет обострение, достаточно мощное. Особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Много очень обстрелов», — написал Гайдай, добавив, что наземным группировкам ВС РФ начали оказывать поддержку авиацией.

Враг постоянно атакует украинских военных со всех сторон, однако сообщения о якобы их вытеснении за админграницы области или отступлении не соответствуют действительности. Глава ОВА заверил, что «продвижение» оккупантов в регионе – фейк.

Ранее Гайдай рассказал о горячих зонах фронта на Луганщине.