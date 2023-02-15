В интервью греческому изданию Iefimerida Черняк рассказал, что украинские спецслужбы сотрудничают с людьми из окружения российского президента-агрессора, информирует «НБН».

По словам представителя ГУР МОУ, люди, от которых наша разведка получает информацию, работают даже в руководстве Российской Федерации. В окружении главы государства много сторонников «великой России», которые против войны и не поддерживают политику диктатора в отношении Украины.

Черняк отметил, что такие россияне «вне всякого подозрения», однако вряд ли они сотрудничают с украинскими спецслужбами из дружеских чувств к нашей стране или из-за ненависти к войне. Каждый отстаивает личный интерес и хочет получить выгоду, например, спасти жизнь, сохранить деньги, влияние.

Сейчас такие представители окружения главы Кремля не могут свернуть Путина, однако могут пойти на это, когда он ослабнет и будет терять власть.

Ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов озвучил вероятный сценарий смены режима в Российской Федерации.