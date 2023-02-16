Британская разведка сообщила, что количество самолетов, которые российские захватчики привлекли к войне против Украины, остается прежним. Активность врага в воздухе остается неизменной с лета 2022 года.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что авиация ВС РФ продолжает значительно отставать в войне, ее ограничивает постоянная высокая угроза со стороны украинской противовоздушной обороны и рассредоточенное базирование из-за угрозы атак на аэродромы страны-агрессора.

В разведке Великобритании отмечают, что сейчас боевые самолеты путинских войск действуют практически всегда над территорией, которую контролирует РФ и это не позволяет авиации эффективно выполнять свою роль.

Также по территории страны-оккупанта размещен нетронутый парк, состоящий из 1500 самолетов с экипажем, несмотря на то, что с начала полномасштабной войны оккупанты лишились более 130 единиц.

При нынешних условиях боя россияне, вероятно, понесли бы неприемлемые потери самолетов, поэтому вряд ли они резко расширят воздушную кампанию.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему оккупанты не передислоцировали авиацию из аэродрома «Энгельс» после взрывов на базе.