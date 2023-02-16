В своем Telegram-канале руководитель Офиса Зеленского в четверг, 16 февраля, прокомментировал ночную атаку страны-агрессора. Ермак сообщил, что россияне запускали по Украине ракеты и беспилотники, информирует «НБН».

По словам главы ОПУ, к сожалению, во время массированных обстрелов были попадания на севере, западе страны, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ермак отметил, что враг несколько изменил тактику. Теперь захватчики проводят активную разведку и используют фальш-цели. Несмотря на это, наша противовоздушная оборона справилась с большей частью российских ракет и БПЛА.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева рассказал, как изменилась тактика российской армии за 11 месяцев полномасштабной войны против Украины.