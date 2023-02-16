О том, что в шестой пакет помощи от Италии, будут включены различные средства противодействия ядерному, биологическому и химическому оружию, пишет «НБН», ссылаясь на информацию от итальянского министра обороны Гвидо Крозетто, опубликованную изданием «Meteoweb».

По словам Крозетто, недавно правительство Украины запросило у Италии указанные средства защиты, и их обязательно предоставят, когда будут отправлять обычный груз, включающий гражданские товары, такие как генераторы или теплые одеяла. И хотя подобная гуманитарная помощь может заслуживать меньше всеобщего внимания, чем танки, она больше необходима пострадавшим от войны с Российской Федерацией.

Стоит отметить, в этот четверг, представителем Главного Управления Разведки Андреем Юсовым было заявлено — вопреки «восхвалению» своего ядерного потенциала, РФ так и не прибегнет к реальной атаке этим оружием массового поражения. Кроме того, в ноябре 2022-го года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже утверждал – хотя Кремль обращается с ядерным оружием довольно безответственно и опрометчиво, риск его применения остается на довольно низком уровне.

Ранее мы писали, что США будут применять опыт военных действий в Украине при обороне Тайваня.