Череватый заявил, что на востоке Украины город Бахмут Донецкой области остается главным направлением атак российских войск. Именно здесь оккупанты сосредотачивают свои усилия и не жалеют живой силы, чтобы прорвать оборону ВСУ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Эспрессо».

По словам спикера Восточной группировки войск, на Бахмутском направлении мощно выполняют свои обязанности Вооруженные силы Украины, подразделения Нацгвардии и приграничные подразделения.

«Бахмут — это символ несломленности и боевого духа, мастерства украинского войска», — отметил Череватый.

Отметим, что армия Российской Федерации терпит поражение во время масштабного наступления на Донбассе. В вашингтонском Институте изучения войны указали на проблемы, с которыми столкнулись путинские войска.