Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные экспертов компании «ISW«.

Эксперты сообщают, что российская армия в последнее время проводила наступательные операции на Бахмутском направлении, а также на направлении Сватово-Кременная, но значительного успеха добиться там не удалось. Линия фронта сместилась всего лишь на несколько метров.

Также в источнике говорится, что в данном наступлении на Донбассе со стороны российской армии воюют те подразделения, которые ранее были выведены из строя в боевых действиях. Ну а сейчас в их составе находятся мобилизованные, которые, как считают в ISW не смогли научиться тактике ведения боевых действий.

Также аналитики упомянули о том, что российская армия на данный момент не имеет качественных транспортных средств, а также большого количества боеприпасов. Поэтому, их наступление получается таким неэффективным.

Напомним, что ранее эксперты делились своим мнением, касательно того, смогут ли прорвать оборону украинской армии российские войска.