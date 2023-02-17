В сводке, опубликованной в Twitter-аккаунте Министерства обороны Соединенного Королевства, отмечается, что потери путинских оккупационных сил и ЧВК за год войны против Украины достигают до 200 000 человек, среди них убитых до 60 000, информирует «НБН».

Британская разведка сообщает, что ЧВК «Вагнер» задействовала в боевых действиях множество наемников-заключенных, уровень потерь среди которых достигает 50%.

В ведомстве уточнили, что с начала вторжения в Украину ВС РФ и частные военные подрядчики потеряли от 175 до 200 тысяч человек, из них убитых от 40 до 60 тысяч.

Кроме того, уровень потерь в путинских войсках существенно вырос с сентября прошлого года, когда Кремль объявил в России так называемую частичную мобилизацию.

По данным разведки Великобритании почти наверняка артиллерия стала причиной большинства потерь оккупантов. Также высокое соотношение убитых и раненых связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением сил.

Напомним, что регионы Российской Федерации обнародовали «официальные» данные о ликвидированных в Украине оккупантах.