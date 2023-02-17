О том, что вменяют украинцу, пишет «НБН» со ссылкой на «Медиазону» и ТГ-канал «Осторожно, новости».

В частности, 45-летнего Кармазина обвиняют в диверсионных действиях на железной дороге в Подмосковье. До суда, в ФСБ отчитывались относительно задержания украинца, который якобы по заданию спецслужб Украины сжег несколько шкафов сигнализации/централизации/автоматической блокировки.

С 2014-го года Кармазин проживал в городе Славянск Донецкой области, и симпатизировал так называемым «ЛНР/ДНР». После жесткого задержания, мужчину, вероятно, заставили на камеру говорить иное — он жил в Харьковской области, а с ноября 2022-го года переехал в Польшу на заработки, и уже там его «завербовали сотрудники спецслужб как Польши, так и СБУ». Однако не совсем понятно, что мотивировало мужчину к выезду из Польши, после чего «диверсант» и оказался в РФ в качестве беженца.

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Ранее мы писали, что в ГУР рассказали, какого коллаборанта Украина отдала России за сотню пленных защитников.