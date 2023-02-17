В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ сообщил, что Украина в четверг, 16 февраля, обменяла на сотню пленных военнослужащих священника-коллаборанта УПЦ МП по запросу российской стороны, информирует «НБН».

По словам Юсова, церковник «сливал» разнообразную информацию кураторам из спецслужб страны-агрессора, помогал проводить псевдовыборы и публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации в нашей стране.

Представитель разведки отметил, что Украина будет продолжать подобную работу и коллаборантов будут отправлять на обмен, чтобы вернуть домой защитников.

По данным СМИ, Россия запросила настоятеля Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в поселке Яровая Донецкой области Николая Зирку.

Напомним, что в Крыму коллаборанты сотрудничают с олигархом Евгением Пригожиным, создавая ЧВК для собственной охраны.