О том, что в постоянном комитете Политбюро ЦК КПК(Центральный комитет Коммунистической партии Китая) в пятницу, 17-го февраля, состоялось заседание, в период которого отметили – эта страна с конца 2022-го года добилась окончательной победы в сфере профилактики и контроля COVID-19, пишет «НБН», ссылаясь на местное издание «Синьхуа».

В частности, объявлено о «великой и решительной победе» в борьбе против коронавирусной инфекции – такое заявление обнародовано по результатам обсуждения. С ноября прошлого года, КНР за относительно небольшое время «совершила безупречный переход» от карантинных ограничений пандемии к привычной жизни. Как показывает практика, похоже, что именно в ЦК приняли верные решения и стратегические коррективы, оценивая ситуацию с пандемией.

Государственными СМИ Китая публиковалась информация — в течение пандемии коронавирусной инфекции, медицинскую помощь в стране получили более 200 млн заболевших, излечили почти 800 тысяч тяжелых пациентов, при этом, «смертельный исход от COVID-19 в Китае был самым низким в мире». «В Китае совершили чудо за всю историю человечества» — информирует агентство «Синьхуа», подчеркнув, что на фоне улучшения обстановки в данном государстве, в прочих регионах планеты вирус все еще распространяется, и одновременно мутирует.

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