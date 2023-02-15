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О том, каким эффектом и продолжительностью действия обладает этот новый препарат, пока еще не опробованный на добровольцах, но уже показавший отличные результаты на лабораторных мышах, пишет «НБН» со ссылкой на журнал «Nature».

При создании этого медикамента были использованы блокаторы фермента, называющиеся растворимой аденилатциклазой. По словам ученых, данное вещество имеет свойство «включателя» для сперматозоидов. Уже выяснено – инновационная разработка начинает действовать буквально в течение нескольких часов. Однако дело касается пока только предварительного результата.

Впрочем, несколько разнообразных тестов уже показали — соединение, блокирующее избранный фермент, в состоянии сделать сперматозоиды мышей абсолютно неподвижными, хоть и на ограниченное время. Также, состав препарата гарантирует 100-процентную результативность в предотвращении беременности в первые 2 часа, и снижает до 91 процента в первые 3 часа. Но спустя 24 часа, сперматозоиды мышей опять получают былую подвижность.

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