В утренней сводке в пятницу, 17 февраля, Генштаб ВСУ сообщил, что страна-агрессор для восполнения потерь вооруженных сил на войне в Украине заманивает в ряды оккупантов различные категории общества РФ, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что, в частности, россияне привлекают к боевым действиям в нашей стране так называемых «гастарбайтеров». Один из таких захватчиков сдался в плен украинским военнослужащим в Волновахском районе Донецкой области.

Напомним, в разведке Великобритании назвали число потерь российской армии и ЧВК «Вагнер» за год полномасштабной войны в Украине.