Исследование Eupinions показало, что 61% жителей государств Евросоюза считают, что Украина победит в противостоянии с российскими оккупантами. В каждой стране ЕС число граждан, которые верят в способность украинцев деоккупировать территории, колеблется от 51% до 81%, информирует «НБН».

По результатам опроса, 81% поляков верит в победу Украины в войне с РФ. В Нидерландах таких респондентов 68%, во Франции – 65%, в Испании – 62%, в Бельгии – 60%, в Германии – 55%, в Италии – 51%.

Также 68% участников исследования расценивают полномасштабное вторжение России в Украину как нападение на всю Европу и убеждены, что только украинцы могут принимать решение о переговорах со страной-агрессором.

Ранее социологи рассказали, сколько граждан Германии намерены покинуть страну в случае нападения на ФРГ.