Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на издание «Aspi«.

В источнике идется о том, что во время своего выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги Виктория Нуланд сделала заявление, в котором заявила о том, что военные базы армии Российской Федерации в Крыму являются абсолютно законными целями для Украины.

Нуланд напомнила, что Соединенные Штаты, как и большинство стран мира не признают аннексию Крыма и считают полуостров украинской территорией, поэтому логично, что Украина имеет полное право наносить удары по нему. Более того, Нуланд заявила, что США это поддерживают.

Также заместитель госсекретаря заявила, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока полуостров не будет демилитаризован.

Напомним, что ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин высказался касательно возможного контрнаступления ВСУ весной.