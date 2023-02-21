В своем отчете аналитики ISW обратили внимание на то, что глава государства Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников на днях сделали заявления о подготовке украинской армии к контрнаступлению в ближайшее время, информирует «НБН».

Эксперты также отметили важность обороны Бахмута Донецкой области. Решение Украины оборонять город – стратегически обоснованная попытка сжать захватчиков на отдельном участке фронта и разгромить их. При этом президент отметил, что украинцы продолжат защищать населенный пункт, но «не любой ценой».

В Институте изучения войны также вспомнили о заявлении члена Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, который сообщил, что РФ бросила все боеспособные подразделения на Донбасс и в Запорожскую область. Исходя из этого становится понятно, что у страны-агрессора нет незадействованных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход войны.

В ISW считают, что украинские военные могут возобновить инициативу на фронте в этом году, если западные государства будут оказывать стране достаточную и своевременную поддержку.

Напомним, американские аналитики рассказали, как Иран непосредственно участвует в атаках российских оккупантов на украинскую инфраструктуру.