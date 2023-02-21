Фирсов рассказал, что украинским военным на фронте нужно больше боеприпасов и вооружения. Чем больше будет оружия и чем маневреннее оно будет – тем эффективнее пехота ВСУ будет держать оборону.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам военного, для дальнейшей деоккупации территорий защитникам нужна техника. Какие именно нужны боевые самолеты или танки будет решать старшее командование, которое видит всю картину происходящего на фронте.

Однако самое главное для украинской армии – снаряды, поскольку именно они наносят ущерб российским захватчикам. Случалось, что у наших бойцов есть техника, а боеприпасов для нее либо нет, либо их пытаются экономить.

Военнослужащий обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон предоставил Украине около 2 миллионов снарядов, поэтому можно понять, насколько большая роль боеприпасов на поле боя.

Как сообщалось, аналитики ISW озвучили условие для возврата Украиной инициативы на фронте.