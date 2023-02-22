Как информирует «НБН», телеграм-канал «Война – Украина Россия Бахмут» опубликовал резонансное видео, как украинские артиллеристы, а также авиация остановили очередную попытку россиян наступать на бахмутском направлении.

В частности, на кадрах можно увидеть моменты ударов украинской артиллерии, авиации, а также то, как захватчики пытаются тащить за собой «трехсотых» и даже «двухсотые» потери врага, которые лежат в окопах.

Напомним, ранее мы писали о том, как ВСУ остановили попытку наступления врага под Кременной, превратив российские танки в металлолом.