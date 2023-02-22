Как информирует «НБН», видео уничтожения российской военной техники под Кременной бойцами Вооруженных сил Украины обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Телеграм.

В частности, он рассказал о ситуации в Луганской области по состоянии на утро, двадцать второго февраля.

«Буквально вчера в направлении Кременной оккупант предпринял попытку совершить прорыв. Они отправили в наступление роту пехоты и танков. Бой оказался очень тяжелым. Но наши ребята уничтожили некоторые российские танки. В итоге наступление врага захлебнулось, а ситуация в районе стабилизировалась».

Вчера мы уже писали о том, какое направление в Луганской области, по словам Сергея Гайдая, остается самым тяжелым.