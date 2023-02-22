О том, что подобным образом, ВС РФ хочет обнаружить очаги национального сопротивления, пишет «НБН», ссылаясь на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова, опубликованное в его Telegram-канале.

По словам Федорова, на временно оккупированных украинских территориях, даже спустя год после начала вторжения, жители продолжают отчаянно сопротивляться. Поэтому россияне используют любые доступные способы, чтобы остановить наших партизан.

В этот раз, оккупантами была ввезена радиолокационная станция, которая может прослушивать мобильную связь, параллельно контролируя исходящий и входящий трафики. Кроме того, в определенной местности была включена связь от украинских операторов мобильной связи — так надеются выявить местонахождение патриотов, или же хотя бы прослушать, о чем и с кем общаются люди.

Мэр Мелитополя добавил:

«Это такая же провокация, как и с российскими военными авто, на которые захватчики устанавливали украинские номера и флаги и ездили по селам, чтобы обнаружить тех, кто будет радоваться украинским воинам».

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