В среду, 22 февраля, на брифинге спикер федерального парламента ФРГ заявил, что канцлер продолжит звонить в Кремль, несмотря на отсутствие результатов переговоров с российским президентом-агрессором.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Гебештрайта, Шольц и правительство убеждены, что важно оставаться в контакте с Путиным. Несмотря на то, что Берлин не видит желания диктатора прекратить войну в Украине, «является правильным время от времени звонить в Москву».

Спикер немецкого парламента добавил, что совершать звонки в Кремль стоит даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций относительно войны.

Также представитель Берлина прокомментировал послание Путина Федеральному собранию РФ. От отметил, что в Германии услышали то же, что диктатор говорит месяцами и неделями. Как отметил Шольц, российский лидер «идет по пути, который очень угнетает».

Ранее федеральный канцлер призвал готовиться к затяжной войне в Украине.