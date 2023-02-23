Как информирует «НБН», о ситуации в городе рассказал в Телеграм украинский журналист и блогер Денис Казанский. Также он обнародовал фотографию, как оккупационные силы сносят дома в разрушенном городе. Также он рассказал, что будет возведено на их месте.

«Это Мариуполь. Город буквально сносится российскими военными преступниками. На месте этих домов по всей видимости теперь наспех построят весьма некачественные панельные коробки. А, быть может, и вовсе ничего не построят. Но это будет уже не Мариуполь», — написал Денис Казанский.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как россияне зарабатывают на местных жителях Мариуполя.