Результаты соцопроса КМИС показали, что по состоянию на середину февраля 2023 года 87% украинцев категорически против территориальных уступок стране-агрессору, информирует «НБН».

В то же время 9% респондентов считают, что ради достижения мира и сохранения независимости Украины можно отказаться от некоторых территорий нашей страны.

Социологи отмечают, что фактически изменений в настроениях граждан Украины не произошло. В декабре 2022 года 85% опрошенных считали, что отдавать свои территории россиянам недопустимо, 8% — выступали за переговоры с Москвой и были готовы отказаться от временно оккупированных регионов.

Ранее социологи рассказали, сколько граждан стран Европейского союза уверены в победе украинцев в войне против РФ.