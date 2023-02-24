В интервью изданию «Украинская правда» начальник украинских пограничников ответил на вопрос, готова ли наша страна к новому наступлению со стороны Беларуси, информирует «НБН».

Говоря о фортификационных сооружениях, которые возводятся на границе с РБ, Дейнеко объяснил, что они не смогут полностью остановить оккупантов, однако способны приостановить и замедлить темпы их наступления. При этом Украина лучше готова к возможному нападению с белорусской территории на любом направлении, чем год назад.

Глава ГПСУ заявил, что на сегодня угрозы со стороны Беларуси он не видит, но не может дать гарантию того, что наступление не произойдет.

«На сегодняшний день нет у них там имеющихся сил для того, чтобы успешно провести наступательную операцию на наше государство. Если они попробуют из Беларуси сюда зайти, то здесь все и останутся, никаких сомнений нет», — отметил Дейнеко.

Напомним, генерал Сергей Наев рассказал, ожидать ли нового наступления путинской армии на Украину в годовщину полномасштабного вторжения.