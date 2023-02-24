Как информирует «НБН», в частности, очередными такими кадрами поделился телеграм-канал Flash.

Так, на видео можно увидеть, как Вооруженные силы Украины шквальным огнем накрывают россиян, которые пытаются проникнуть ближе к Бахмуту. Однако, благодаря успешным действиям защитников Украины, план оккупантов не удался.

Напомним, ранее мы уже писали об успешных действиях украинских военных под Кременной, где бойцами ВСУ были уничтожены вражеские танки и живая сила врага, который пытался штурмовать позиции наших ребят.