Как информирует «НБН», некоторые детали об этом в Телеграм озвучил украинский политолог Тарас Березовец.

Так, он пишет, что главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил расстрелять губернаторов Санкт-Петербурга и Свердловской области. Именно таким образом «повар Путина» отреагировал на их критику в свой адрес.

При этом Березовец привел цитату Пригожина по этому поводу, направленную к губернатору Санкт-Петербурга :

«Так как мы перешли с тобой на «ты», то могу тебе сказать следующее: Сталин таких, как ты и Беглов, просто расстреливал. И я бы рекомендовал тебе лучше отправиться на фронт и доказать, что ты не полное ничтожество, или же засунуть свой язык туда, где ты мог бы его контролировать».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что против Пригожина в Кремле готовят очередную пиар-кампанию.