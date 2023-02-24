Telegram-канал «Верстка», ссылаясь на источник в одном из государственных медиа РФ, сообщил, что кремлевским СМИ позволили цитировать высказывания олигарха, только если они касаются нейтральных тем или успехов на фронте, информирует «НБН».

Без крайней необходимости рупорам Кремля упоминать Пригожина нельзя. С января, именно тогда был введен соответствующий запрет, пропагандистские агентства «ТАСС», «РИА Новости» и «Интерфакс» действительно перестали цитировать владельца ЧВК, если он не говорил непосредственно о действиях «вагнеровцев» в Украине.

Кроме того, агентства не публиковали ничего о жалобах олигарха на нехватку боеприпасов у его наемников, однако процитировали ответ на них спикера Путина Дмитрия Пескова. СМИ проигнорировали и сообщение Пригожина о том, что проблема со снарядами начала решаться.

Также источник из государственного медиа сообщил, что против владельца ЧВК подготовили черную пиар-кампанию, которую пока решили не начинать. В частности, в начале года этот вопрос обсуждался в Администрации президента РФ.

Напомним, на жалобы Пригожина о «снарядном голоде» у «вагнеровцев» в Украине отреагировал «полевой командир ДНР» Александр Ходаковский.