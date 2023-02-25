Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный законопроект №7475 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы»

Как стало известно из законопроекта, вскоре украинская граница может быть серьёзно укреплена. По сообщениям из Госпогранслужбы известно, что полосы на границе Украине и России, а также на границе Украины и Беларуси могут быть увеличены на 2 километра в ширину.

К слову, ранее уже украинская граница с Россией и Беларусью несколько раз укреплялись, но как говорят представители Госпогранслужбы с помощью данного законопроекта оборона украинской границы фактически будет улучшена, помимо этого будет увелечина зона заминированной территории. Кроме того, данный закон также поможет урегулировать вопросы привлечения Национальной гвардии, ВСУ и Нацполиции к охране государственной границы Украины.

Отметим, что украинская граница с Россией имеет протяженность в 2295 километров, с Беларусью — 1084 километров.

Напомним, что ранее Беларусь перебросила технику ближе к границам стран Балтии.