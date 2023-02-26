Как информирует «НБН», события, которые Арестович выложил в Телеграм, по всей вероятности, происходили год тому назад.

Итак, в своем посте он написал:

«Колонна 1400 единиц. Не верю. Давайте видеоподтверждение. Дали. Смотрите видео 1. Мы поверили. Смотрите Фото 2)».

Кроме того, он добавил, что время от времени его хвалят за «успокаюващий голос», но именно в тот день, он желал бы также услышать чей-нибудь успокаюващий голос.

«Это была где-то пятая колонна на Киев за сутки. Ни в одной из них не было меньше 200 единиц. Средняя колонна насчитывала порядка 300-500 единиц военной техники врага», — подытожил Арестович.

Напомним, ранее мы уже писали о ликвидации военных РФ на подступах к Бахмуту.