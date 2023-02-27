Как информирует «НБН», некоторые детали об этом в Телеграм рассказал украинский политолог и блогер Тарас Березовец.

По его словам, администрация Красноармейского района Краснодарского края России помогла матери одного из мобилизованных россиян. Женщине починили дверь в дощатом туалете.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Жительнице станицы Марьянской, матери одного из мобилизованных парней, сильный ветер создал бытовую проблему. Весьма стесняясь, женщина показала на оторванную ветром дверь уличного туалета. Без каких-либо лишних разговоров работники муниципального предприятия «Рембытстрой» изготовили и установили новую дверь».

Березовец обнародовал фото произведенных работ, прокомментировав это так:

«Было-стало: слезы наворачиваются на глаза от этого нечеловеческого гуманизма».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как российские мобилизованные жалуются на войну в Украине.