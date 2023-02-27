В эфире национального телемарафона Паевская заявила, что Российская Федерация «тормозит» обмен пленными. Украинская сторона делает все возможное, однако процесс от нее не зависит. Страна-агрессор не хочет отдавать как военных, так и гражданских, информирует «НБН».

По словам защитницы, возможно россиян не интересует судьба их соотечественников, либо они выполняют другие задачи. Государство-террорист использует наших граждан как информационное оружие, поэтому все заявления из РФ можно «переворачивать наоборот».

Она отметила, что сложнее всего обстоит ситуация с возвращением в Украину детей, поскольку подавать ребенка в розыск могут только родственники. Поэтому украинские сироты все еще остаются на территории России.

Как сообщалось, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как Москва формирует списки на обмен пленными. РФ делит своих граждан на «сорта».