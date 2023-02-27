О том, с каких сторон защитникам Украины стоит ожидать новых атак российских оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на слова начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, прозвучавшие в интервью изданию «Голос Америки».

В частности, Буданов, дал неоднозначный ответ на вопрос о том, будут ли последующие три месяца войны иметь определяющий фактор:

«Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Так они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны».

По словам Буданова, подобная активизация противника затронет не только Донецкую и Луганские области, но и вероятно пройдет на всех линиях соприкосновения повсеместно:

«Абсолютно повсюду».

Ранее мы писали, что российские мобилизованные жаловались, как их бросили на штурм укрепрайона ВСУ с лопатами.