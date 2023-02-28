Как информирует «НБН», в Телеграм Андрей Цаплиенко написал:

«Беспилотник, который упал в Московской области, похожий на UJ-22 Airborne украинского производства».

К сведению, российские СМИ сообщили о падении БПЛА в Коломенском районе Подмосковья. Это произошло рядом с объектом, который принадлежит «Газпрому». Согласно данным некоторых ресурсов, падение беспилотника произошло буквально в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции.

Что интересно, ранее в оборонном ведомстве России заявили о том, что Киев якобы предпринял атаки БПЛА на инфраструктуру объекта на территории РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, как Россия опозорилась с отечественными беспилотниками.